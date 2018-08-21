video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 02:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب يؤكد لا تنازل مع تركيا بشأن الإفراج عن القس الأمريكى المحتجز لديها

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 01:05 ص
ترامب يؤكد لا تنازل مع تركيا بشأن الإفراج عن القس الأمريكى المحتجز لديها دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن أ ش أ
إضافة تعليق

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، الاثنين ، أن الولايات المتحدة لن تقدم أى تنازلات إلى تركيا مقابل الإفراج عن القس الأمريكى أندرو برونسون المحتجز فى أنقرة.

وقال ترامب ـ فى تصريحات نقلتها قناة (الحرة) الفضائية الأمريكية ، مساء الإثنين فى البيت الأبيض ، إنه كان يعتقد أن هناك اتفاقا بينه وبين الرئيس التركى رجب طيب أردوغان عندما ساعد فى إقناع إسرائيل فى الإفراج عن مواطنة تركية.

وأضاف "أعتقد أن ما تفعله تركيا مؤسف جدا ، أعتقد أنها ترتكب خطأ فظيعا ، لن تكون هناك أى تنازلات"، وتابع ترامب أنه نفذ ما تعهد به ، وأنه ساعد فى الإفراج عن المرأة ، وإنه يتوقع أن يسمح أردوغان لبرونسون البريء بمغادرة تركيا.

وكانت إسرائيل ، التى رحلت التركية إبرو أوزكان فى 15 يوليو الماضى ، قد أكدت أن ترامب طلب الإفراج عنها، يذكر أن الرئيس ترامب فرض رسوما على الصادرات التركية من الصلب والألومينيوم ، ردا على رفض أردوغان إخلاء سبيل برونسون.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب يتهم تركيا بتلفيق تهمة التجسس إلى القس الأمريكى

ترامب

تركيا

الإفراج عن القس الأمريكى

دونالد ترامب

الرئيس الأمريكى




لا تفوتك
وزارة التموين: احتياطى مصر من السكر يكفى 7.5 شهر

وزارة التموين: احتياطى مصر من السكر يكفى 7.5 شهر

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ.. و6 آلاف ميجا وات احتياطى بالشبكة

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ.. و6 آلاف ميجا وات احتياطى بالشبكة

آلاف الحجاج يصدحون من عرفات "لبيك اللهم لبيك".. المشاعر المقدسة تكتسى باللون الأبيض.. والمخيمات المكيفة وسيلة ضيوف الرحمن للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.. وعيادات طبية متنقلة للاطمئنان على الحجاج

آلاف الحجاج يصدحون من عرفات "لبيك اللهم لبيك".. المشاعر المقدسة تكتسى باللون الأبيض.. والمخيمات المكيفة وسيلة ضيوف الرحمن للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.. وعيادات طبية متنقلة للاطمئنان على الحجاج

"متفرحش بالخصومات على الأدوية".. صيادلة: خصم الصيدليات يثير شكوك حول مصادر الدواء ومخالف لآداب المهنة.. عضو بـ"صيادلة القاهرة": أغلبها على الأدوية التركية المُهربة.. والنقابة تعد مقترحًا مع "الصحة" لضبط السوق

"متفرحش بالخصومات على الأدوية".. صيادلة: خصم الصيدليات يثير شكوك حول مصادر الدواء ومخالف لآداب المهنة.. عضو بـ"صيادلة القاهرة": أغلبها على الأدوية التركية المُهربة.. والنقابة تعد مقترحًا مع "الصحة" لضبط السوق

محمد صلاح يبحث عن مواصلة التألق مع ليفربول ضد كريستال بالاس

محمد صلاح يبحث عن مواصلة التألق مع ليفربول ضد كريستال بالاس

العناية بالجسم مهمة.. اعرفى إزاى تتخلصى من ترهلات الثدى فى البيت

العناية بالجسم مهمة.. اعرفى إزاى تتخلصى من ترهلات الثدى فى البيت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة