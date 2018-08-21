ترامب يؤكد لا تنازل مع تركيا بشأن الإفراج عن القس الأمريكى المحتجز لديها

واشنطن أ ش أ

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، الاثنين ، أن الولايات المتحدة لن تقدم أى تنازلات إلى تركيا مقابل الإفراج عن القس الأمريكى أندرو برونسون المحتجز فى أنقرة.

وقال ترامب ـ فى تصريحات نقلتها قناة (الحرة) الفضائية الأمريكية ، مساء الإثنين فى البيت الأبيض ، إنه كان يعتقد أن هناك اتفاقا بينه وبين الرئيس التركى رجب طيب أردوغان عندما ساعد فى إقناع إسرائيل فى الإفراج عن مواطنة تركية.

وأضاف "أعتقد أن ما تفعله تركيا مؤسف جدا ، أعتقد أنها ترتكب خطأ فظيعا ، لن تكون هناك أى تنازلات"، وتابع ترامب أنه نفذ ما تعهد به ، وأنه ساعد فى الإفراج عن المرأة ، وإنه يتوقع أن يسمح أردوغان لبرونسون البريء بمغادرة تركيا.

وكانت إسرائيل ، التى رحلت التركية إبرو أوزكان فى 15 يوليو الماضى ، قد أكدت أن ترامب طلب الإفراج عنها، يذكر أن الرئيس ترامب فرض رسوما على الصادرات التركية من الصلب والألومينيوم ، ردا على رفض أردوغان إخلاء سبيل برونسون.