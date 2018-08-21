ترامب: إخراس تويتر وفيسبوك الأصوات عبر خدماتها أمر "خطير"

(رويترز)

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه "من الخطورة الشديدة" على شركات مواقع التواصل الاجتماعى مثل تويتر وفيسبوك أن تخرس الأصوات عبر خدماتها.

وجاءت تصريحات ترامب خلال مقابلة مع رويترز أمس الاثنين فى وقت تواجه فيه صناعة مواقع التواصل الاجتماعى رقابة متزايدة من الكونجرس الأمريكى فيما يتعلق بالدعاية الأجنبية.

وكان ترامب انتقد هذه الصناعة يوم 18 أغسطس مدعيا فى سلسلة من التغريدات، دون أى دليل ودون تسمية مواقع بعينها، أنها "تمارس تمييزا تاما ضد أصوات الجمهوريين/المحافظين". وأضاف ترامب فى التغريدات ذاتها "عدد كبير للغاية من الأصوات يجرى إخراسه، بعضها جيد والآخر سيء".

وقال ترامب "لن أذكر أسماء (بعينها) لكن عندما يتم حذف أشخاص محددين من تويتر أو فيسبوك وتتخذ (الشركتان) مثل هذا القرار فإن ذلك بحق أمر خطير لأنه يمكن أن يأتى عليك الدور غدا".

وجعل ترامب حسابه على تويتر، الذى يتابعه ما يزيد على 53 مليونا فى أنحاء العالم، جزءا لا يتجزأ من أدائه الرئاسى ومثارا للخلاف والجدل كرئيس للولايات المتحدة إذ استخدمه للترويج لجدول أعماله وإعلان سياساته ومهاجمة منتقديه.