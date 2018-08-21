تداول 16 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد فى أول أيام العيد

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالى عدد حركة سفن الحاويات والبضائع بموانئ بورسعيد اليوم الثلاثاء 16 سفينة، فى أولى أيام عيد الأضحى المبارك.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين.

أما ميناء غرب بورسعيد فقد شهد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة ومن المنتظر دخول سفينة، كما سجل الميناء تواجد سفينة بضائع عامه علي الأرصفه ومن المنتظر دخول سفينتين.

وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.