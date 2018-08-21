تحرير 882 مخالفة فى حملة مرورية مكبرة بالقليوبية

شنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت الحملة عن تحرير 882 مخالفة مرورية.

وكانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلى مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى، أسفرت الحملة عن تحرير 882 مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية و163مخالفة انتظار خاطئ وتحصيل 6850 جنيه وسحب 15 دراجة نارية.

كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، أسفرت جهودها عن سحب 10رخصة وتحصيل 370جنيه غرامة .