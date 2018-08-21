video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 12:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 1667 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 11:31 ص
تحرير 1667 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية حملة مرورية - صورة أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق

شنت  مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية، ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة  المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير 1667 مخالفة مرورية متنوعة شملت 500 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125" و80 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و90 مخالفة انتظار خاطئ وحجز19 سيارة و140 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو59  مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة  وسحب 46 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 48  رخصة لمخالفة البيئة و 121 مخالفة  تجاوز سرعة "رادار" وسحب 36 رخصة لمخالفة خط السير و36 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و38 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 30 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 77 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 23مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق  و34 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و57 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، كما تم العثور على 12سيارة متروكة و68 مخالفة إزالة فاميه، وتحرير43 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و34 مخالفة مواقف عشوائية و39 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير38 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تنفيذ 864 حكما وضبط 97 هاربا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية

حملة مرورية

مرور الاسماعيلية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مخالفات

الاسماعيلية




لا تفوتك
التنمية المحلية: إعلان بعض السياسيين عن موعد حركة المحافظين "اجتهادات شخصية"

التنمية المحلية: إعلان بعض السياسيين عن موعد حركة المحافظين "اجتهادات شخصية"

تعرف على رمزية عيد الأضحى فى رأى سكرتير عام الأمم المتحدة

تعرف على رمزية عيد الأضحى فى رأى سكرتير عام الأمم المتحدة

الليرة التركية تنهار وأردوغان يكابر.. يتحدث عن دعم دول له والحقيقة إيران فقط.. يحاول جذب السودان لصفه إلا أن الخرطوم لن تغامر بعلاقاتها من واشنطن لنصرة أردوغان.. والدعم القطرى يعيد ملف دعمها للإرهاب إلى الواجهة

الليرة التركية تنهار وأردوغان يكابر.. يتحدث عن دعم دول له والحقيقة إيران فقط.. يحاول جذب السودان لصفه إلا أن الخرطوم لن تغامر بعلاقاتها من واشنطن لنصرة أردوغان.. والدعم القطرى يعيد ملف دعمها للإرهاب إلى الواجهة

اعرف هتاكل إيه وهتشرب إيه فى العيد.. لو عندك ضغط أو سكر ابعد عن الكندوز وخليك فى البتلو عشان خفيف.. ولو مريض قلب "عليك وع المشوى" علشان مبيجبش جلطة

اعرف هتاكل إيه وهتشرب إيه فى العيد.. لو عندك ضغط أو سكر ابعد عن الكندوز وخليك فى البتلو عشان خفيف.. ولو مريض قلب "عليك وع المشوى" علشان مبيجبش جلطة

دراسة: النساء الأكثر إنفاقا للأموال على ألعاب الموبايل من الرجال

دراسة: النساء الأكثر إنفاقا للأموال على ألعاب الموبايل من الرجال

شاهد.. واقعة تحكيمية مثيرة للجدل فى الدورى التركى من صناعة تريزيجيه

شاهد.. واقعة تحكيمية مثيرة للجدل فى الدورى التركى من صناعة تريزيجيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة