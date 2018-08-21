تحرير 1667 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية، ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير 1667 مخالفة مرورية متنوعة شملت 500 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125" و80 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و90 مخالفة انتظار خاطئ وحجز19 سيارة و140 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو59 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 46 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 48 رخصة لمخالفة البيئة و 121 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 36 رخصة لمخالفة خط السير و36 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و38 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 30 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 77 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 23مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و34 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و57 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، كما تم العثور على 12سيارة متروكة و68 مخالفة إزالة فاميه، وتحرير43 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و34 مخالفة مواقف عشوائية و39 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير38 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.