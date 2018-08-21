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تحريات انتحار شاب بالمرج تثبت تعاطيه كمية كبيرة من الاستروكس غيبت عقله

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 12:22 م
تحريات انتحار شاب بالمرج تثبت تعاطيه كمية كبيرة من الاستروكس غيبت عقله انتحار- أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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توصلت تحريات مباحث قسم المرج، فى واقعة انتحار شاب من أعلى عقار بدائرة القسم، لتعاطى الشاب كمية كبيرة من مخدر الاستروكس يوم الوقفة، أدت لغياب عقله عن الوعى ما أدى لإقباله على الانتحار من الطابق العاشر بأحد العقارات بمنطقة المرج.

وفتحت نيابة شرق القاهرة الكلية تحقيقات موسعة فى واقعة انتحار شاب من أعلى عقار فى منطقة المرج، وأمرت بتشريح الجثة، لبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.


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