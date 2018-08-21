بوتين يهنئ المسلمين بعيد الأضحى.. ويؤكد أن قيم الإسلام تدعم حسن الجوار

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هنأ الرئيس الروسى فلاديمير بوتين المسلمين بحلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن قيم الإسلام الأصيلة تساعد على توحيد الناس واتباعهم تقاليد حسن الجوار بين الشعوب.

وقال بوتين -فى رسالة تهنئته التى نشرها الكرملين على موقعه اليوم الثلاثاء حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- "إن عيد الأضحى يشجع على الخير والعدالة والرحمة وعلى الرفق فى معاملة الآخرين".

وأضاف "أن هذه القيم الإنسانية السامية تشكل أساسا متينا لمكارم الأخلاق"، لافتا إلى أن قيم الدين الإسلامى الأصيلة لا تزال تعتبر أساسا للحياة الروحية للمجتمع المسلم فى روسيا، حيث تساعد فى توحيد الناس وتدفعهم للتمسك بتقاليد حسن الجوار بين ممثلى مختلف الشعوب والأديان والثقافات التى لها جذور تاريخية راسخة فى روسيا.