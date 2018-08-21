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الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 07:49 م
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بوتين يبحث هاتفيا مع العاهل الأردنى تسوية الأزمة فى سوريا

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 06:54 م
بوتين يبحث هاتفيا مع العاهل الأردنى تسوية الأزمة فى سوريا العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى
أ ش أ
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بحث فلاديمير بوتين، الرئيس الروسى، خلال إتصال هاتفى، اليوم الثلاثاء، مع العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، تفاصيل التسوية فى سوريا.
 
وذكر بيان للمكتب الصحفى للكرملين أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والعاهل الأردنى عبد الله الثانى ناقشا مختلف تفاصيل تسوية الأزمة فى سوريا.
 
وأضاف البيان أنه تم التأكيد على التعاون الفعال للوزارات والجهات المختصة للدولتين، مشيرًا إلى أنه تم التركيز بشكل خاص على العمل من أجل إعادة اللاجئين والنازحين السوريين إلى وطنهم، موضحًا أن الرئيس الروسى هنأ خلال الاتصال الهاتفى العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى والشعب الأردنى بعيد الأضحى.
 

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