بلاغات جديدة ضد "مستريح مدينة نصر" الصادر ضده أحكام بـ300 سنة سجن

كتب كريم صبحى

انهالت البلاغات على قسم شرطة مدينة نصر ضد مندوب مبيعات "مستريح جديد"، يتهمونه بالنصب عليهم، وصدور أحكام لصالحهم ضد المتهم وصلت إلى 300 سنة سجن.

وكانت أجهزة الامن بالقاهرة قد ألقت القبض على "عمر ط ا" 27 سنة، مندوب مبيعات، والمطلوب التنفيذ عليه فى 106 أحكام حبس جزئى " تبديد، خيانة أمانة" بإجمالى حبس 205 سنوات، وصلت إلى 300 سنة بعد تعدد البلاغات ضد المتهم.

بمواجهة المتهم بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم حجزه بديوان قسم شرطة مدينة نصر أول، وإحالته إلى جهات التحقيق.