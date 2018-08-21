video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 01:47 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

بلاغات جديدة ضد "مستريح مدينة نصر" الصادر ضده أحكام بـ300 سنة سجن

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 12:23 م
بلاغات جديدة ضد "مستريح مدينة نصر" الصادر ضده أحكام بـ300 سنة سجن المتهم بالنصب على المواطنين
كتب كريم صبحى
إضافة تعليق

انهالت البلاغات على قسم شرطة مدينة نصر ضد مندوب مبيعات "مستريح جديد"، يتهمونه بالنصب عليهم، وصدور أحكام لصالحهم ضد المتهم وصلت إلى 300 سنة سجن.

وكانت أجهزة الامن بالقاهرة قد ألقت القبض على "عمر ط ا" 27 سنة، مندوب مبيعات، والمطلوب التنفيذ عليه فى 106 أحكام حبس جزئى " تبديد، خيانة أمانة" بإجمالى حبس 205 سنوات، وصلت إلى 300 سنة بعد تعدد البلاغات ضد المتهم.

   IMG-20180820-WA0015

بمواجهة المتهم بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم حجزه بديوان قسم شرطة مدينة نصر أول، وإحالته إلى جهات التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سقوط أشهر تاجر مخدرات فى سوهاج بحوزته 13 قطعة حشيش قبل ترويجها بالعيد

وصول مساعد وزير الداخلية للسجون للاحتفال بالإفراج عن سجناء العفو من طره

مستريح مدينة نصر

اخبار الحوادث

اخبار حوادث اليوم

مندوب مبيعات صدار ضده 300 سنة سجن




لا تفوتك
صور.. آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بالمسجد الحرام

صور.. آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بالمسجد الحرام

مارك كلاتينبيرج يبرئ محمد صلاح من التمثيل أمام كريستال بالاس

مارك كلاتينبيرج يبرئ محمد صلاح من التمثيل أمام كريستال بالاس

الرياضة المصرية فى يوم.. قطار الأهلى يستعد لـ"دهس" دجلة فى محطة السلام.. الإسماعيلى يبدأ الاستعداد لمصر المقاصة.. والمصرى يصل القاهرة بعد مواجهة دوسونجو بالكونفدرالية

الرياضة المصرية فى يوم.. قطار الأهلى يستعد لـ"دهس" دجلة فى محطة السلام.. الإسماعيلى يبدأ الاستعداد لمصر المقاصة.. والمصرى يصل القاهرة بعد مواجهة دوسونجو بالكونفدرالية

صور.. العالم هذا الصباح.. اشتباكات عنيفة فى هندوراس خلال مظاهرة تطالب بخفض رسوم النقل.. أوكرانيا تستعرض قدراتها العسكرية فى احتفالات عيد الاستقلال.. و8 قتلى و5 مفقودين عقب فيضان مفاجئ فى كالابريا الإيطالية

صور.. العالم هذا الصباح.. اشتباكات عنيفة فى هندوراس خلال مظاهرة تطالب بخفض رسوم النقل.. أوكرانيا تستعرض قدراتها العسكرية فى احتفالات عيد الاستقلال.. و8 قتلى و5 مفقودين عقب فيضان مفاجئ فى كالابريا الإيطالية

اضحك على ما تفرج مع كاريكاتير اليوم السابع.. حيل الخرفان للهروب من الذبح

اضحك على ما تفرج مع كاريكاتير اليوم السابع.. حيل الخرفان للهروب من الذبح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة