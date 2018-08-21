بدء توافد الآلاف على الجامع الأزهر لأداء صلاة عيد الأضحى وسط تشديدات أمنية

بدأ منذ قليل توافد الآلاف على الجامع الأزهر، وذلك لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء من الفرحة والبهجة على وجوه المواطنين احتفالا بالعيد.
وتوافد الآلاف مصطحبين الأطفال، وسط ترديد تكبيرات العيد واصطحاب الاطفال الألعاب الترفيهية والبلالين، فيما شهد محيط المسجد تواجد أمنى مكثف من الشرطة وتواجد سيارات الحماية المدنية لتأمين صلاة عيد الأضحى المبارك.
وشهدت ساحة الجامع الأزهر تشديدات أمنية مكثفة أمام بوابات المسجد وذلك لتأمين صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة المسجد .
وتواجد عدد كبير من أفراد الأمن أمام بوابات المسجد لتفتيش حقائب المواطنين قبل الدخول لساحة المسجد للصلاة .
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