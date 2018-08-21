بدء توافد الآلاف على الجامع الأزهر لأداء صلاة عيد الأضحى وسط تشديدات أمنية

كتب محمود راغب

بدأ منذ قليل توافد الآلاف على الجامع الأزهر، وذلك لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء من الفرحة والبهجة على وجوه المواطنين احتفالا بالعيد.

وتوافد الآلاف مصطحبين الأطفال، وسط ترديد تكبيرات العيد واصطحاب الاطفال الألعاب الترفيهية والبلالين، فيما شهد محيط المسجد تواجد أمنى مكثف من الشرطة وتواجد سيارات الحماية المدنية لتأمين صلاة عيد الأضحى المبارك.