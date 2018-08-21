"بالقانون".. تعرف على المادة التى نظمت التصالح فى جرائم "اختلاس المال"

كتب أحمد إسماعيل

قال الباحث القانونى محمد بشر إن المادة 18مكررأ/ب من قانون العقوبات، نصت على التصالح فى جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر والمنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.

وأوضح بشر فى حديثه لـ"اليوم السابع" أن قائمة هذه الجرائم تشمل 14 جريمة وهى.