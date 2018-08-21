بالصور..إقبال كثيف من المواطنين على مجزر البساتين لذبح الأضاحى

كتب سيد الخلفاوى - تصوير محمد الحصرى

شهد مجزر البساتين توافد أعداد كبيرة من المواطنين لذبح الأضاحى الخاصة بهم، أول أيام العيد، بعد انتهاء صلاة العيد مباشرة.

ويدخل المواطنون المجزر مجانا دون دفع رسوم طوال أيام العيد، بالإضافة إلى الكشف المجانى على الأضاحى، ويتحمل المواطن أجرة الجزار فقط.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى رمضان، مدير مجزر البساتين، أن المجزر فتح أبوابه صباح اليوم أمام المواطنين مجانا، مشيرا إلى أنه تم فتح عنبرين للأضاحى عنبر لأضاحى المواطنين وآخر لأضاحى الجمعيات.

وأضاف مدير مجزر البساتين لـ" اليوم السابع"، أنه ​يتم الكشف مجانا على الأضحية ظاهريا قبل الذبح ومن الداخل بعد الذبح، مشيرا إلى أن الأهالى يشهدون ذبح الأضاحى مع أسرهم.