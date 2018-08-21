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الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 04:28 م
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باكستان تدين الهجوم الصاروخى الذى وقع بالقرب من القصر الرئاسى فى كابول

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 03:54 م
باكستان تدين الهجوم الصاروخى الذى وقع بالقرب من القصر الرئاسى فى كابول تفجير كابول
/أ ش أ/
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أدانت باكستان اليوم الثلاثاء إطلاق صواريخ تجاه القصر الرئاسى فى العاصمة الأفغانية كابول، ما أدى إلى اندلاع قتال عنيف بين القوات الأمنية والمسلحين الذين أطلقوا الصواريخ فى كابول.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية محمد فيصل - فى تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) أوردتها قناة (جيو نيوز) الباكستانية - أن "باكستان تدين الهجمات الصاروخية على كابول التى وقعت بالقرب من القصر الرئاسى خلال صلاة العيد، وتحث جميع الأطراف على الاستجابة إلى عرض الحكومة الأفغانية بوقف إطلاق النار".

بدوره، أدان رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان الهجوم، وقال فى بيان أن الضربات الجبانة التى تم شنها فى مناسبة عيد دينى تعكس العقلية الانهزامية (للإرهابيين)، معربا عن دعمه للشعب الأفغانى وحكومته من أجل هزيمة هذه العقلية الجبانة.

وكانت الشرطة الأفغانية أعلنت - فى وقت سابق اليوم - إطلاق حركة طالبان عدة صواريخ تجاه القصر الرئاسي، بينما كان الرئيس أشرف غنى يلقى كلمة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى عدم وقوع أى إصابات جراء هذا الهجوم الصاروخي.

 

 


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