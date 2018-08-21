النفط يرتفع وتوقعات بتراجع الإمدادات بسبب العقوبات المحتملة على إيران

رويترز

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء في وقت من المتوقع فيه أن تشهد أسواق الوقود الأمريكية شحا في المعروض، في حين من المنتظر أن تؤدي العقوبات الأمريكية الوشيكة على إيران إلى تقليص إمدادات الأسواق العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر أيلول 27 سنتا أو ما يعادل 0.4 % إلى 66.70 دولار للبرميل. وينتهى تداول العقد اليوم.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت خمسة سنتات إلى 72.26 دولار للبرميل، فى وقت يقول فيه متعاملون إن الأسواق الأمريكية تلقت الدعم من توقعات بشح في أسواق الوقود في الأشهر المقبلة.

وبلغت مخزونات المنتجات النفطية المكررة بالولايات المتحدة مثل الديزل وزيت التدفئة أدنى مستوى لها في مثل هذا الوقت من العام خلال أربع سنوات، وهو الأمر الذى يأتى قبيل فترة ذروة الطلب على تلك الأنواع من الوقود.

وخارج الولايات المتحدة، تركز الأسواق على العقوبات الأمريكية على إيران التي ستستهدف قطاع النفط الإيراني اعتبارا من نوفمبر.

وعرضت واشنطن أمس الاثنين 11 مليون برميل من النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للتسليم في الفترة بين الأول من أكتوبر إلى 30 نوفمبر تشرين الثاني. وقد يبدد النفط المُفرج عنه أثر بعض الانخفاضات المتوقعة في الإمدادات نتيجة العقوبات الأمريكية على إيران.

ونتيجة للعقوبات، يتوقع بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي انخفاض إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، التي تضم إيران، من 32.1 مليون برميل يوميا في المتوسط في 2018 إلى 31.7 مليون برميل يوميا في 2019.