الملك سلمان: خدمة ضيوف الرحمن شرف كبير كرم الله به السعودية

كتبت ريهام عبد الله ـ (أ ش أ)

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، أن الشرف الأكبر للمملكة هو خدمة ضيوف الرحمن.

وقال الملك سلمان على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" : " إن الشرف الأكبر الذى أكرم الله به بلادنا هو خدمتها لضيوف الرحمن، ومع عيد الأضحى المبارك، أدعوه سبحانه أن يتمم للحجاج حجهم، وأن يديم الخير والسلام على أمتنا وسائر البلاد".

وبدأ أكثر من مليونى حاج، اليوم الثلاثاء، رمى جمرات العقبة فى مشعر منى، ونحر الهدى، فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك عقب نفرتهم من عرفات إلى مزدلفة، بعد أن قضوا فيها ليلتهم.