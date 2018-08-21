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المرور تعلن نشر الرادارات الثابتة والمتحركة للحد من السرعات الزائدة بالطرق السريعة

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 07:18 ص
المرور تعلن نشر الرادارات الثابتة والمتحركة للحد من السرعات الزائدة بالطرق السريعة رادار مراقبة لسرعة السسيارات الزائدة _ ارشقية
كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادى مساعد الوزير للمرور من تواجد الخدمات الأمنية بالطرق والشوارع الرئيسية مع تفعيل جميع الرادارات الثابتة والمتحركة لمنع القيادة بسرعة زائدة و سيتم وضع أكمنة أعلى الطرق السريعة لرصد قائدى المركبات مما لا يلتزمون بالسرعات المقررة لها أعلى الطرق خلال احتفالات عيد اﻷضحى

 

 

و تواجدت الحملات المرورية بشكل مكثف على الطرق السريعة الرابطة بين القاهرة الكبرى و المحافظات لرصد المخالفات المرورية ومتابعة الحالة المرورية لمنع وجود أى عوائق تتسبب فى تباطؤ الحركة المرورية أمام المركبات خلال رحالات الذهاب والعودة خلال تنقلات المواطنين بين المحافظات

 

و نشر وتكثيف الخدمات على جميع الطرق والمحاور وتفعيل دور خدمة الإغاثة ومراقبة السرعة للعمل على تقليل الحوادث وتوعية مستخدمى الطرق، حيث تم تحديد الطرق المتوقع زيادة حركة المرور عليها وهى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى والزراعى، وطريق القطامية العين السخنة وطريق السويس القاهرة الصحراوى، والقاهرة الإسماعيلية الصحراوى.

 

 

 

 

 

 


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