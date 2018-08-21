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المجلس القومى للمرأة يطلق غرفة عمليات لتلقى شكاوى التحرش خلال أيام العيد

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 07:00 ص
المجلس القومى للمرأة يطلق غرفة عمليات لتلقى شكاوى التحرش خلال أيام العيد مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب
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يطلق المجلس القومى للمرأة، اليوم الثلاثاء، من خلال مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، غرفة عمليات لتلقى شكاوى التحرش التى قد تتعرض لها النساء والفتيات، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ورصد حالات التحرش والتدخل السريع.

 

وتتلقى غرفة عمليات مكتب شكاوى المرأة شكاوى التحرش عبر الأرقام التالية 15115 - 01007525600 - 01099299191، بالإضافة إلى إمكانية إرسال الصور والرسائل على تطبيق الوتس آب، والبريد الإلكترونى .omb.office@yahoo.com

 

وأكدت الدكتورة مايا مرسى، التعاون المتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، لافتةً إلى قيام محاميى مكتب شكاوى المرأة بالنزول الميدانى ومرافقة قوات الشرطة خلال الحملات الأمنية لضبط وقائع التحرش، مضيفة أن مكتب الشكاوى سيقدم المساندة الاجتماعية والقانونية للسيدات والفتيات فى حالة الاتجاه لرفع دعاوى قضائية .


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القومى للمراه

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