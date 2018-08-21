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الكرملين: اتهام "مايكروسوفت" بتدخل روسيا بالانتخابات الأمريكية كاذبه

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 07:09 م
الكرملين: اتهام "مايكروسوفت" بتدخل روسيا بالانتخابات الأمريكية كاذبه مبنى الكرملين - أرشيفية
أ ش أ
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أعلن  دميترى بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، أن تصريحات "مايكروسوفت" المزعومة، اليوم الثلاثاء، حول التدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية لا تستند على أى شىء وكاذبه.
 
وقال بيسكوف فى تصريحات للصحفيين أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، نحن لا نعرف عن أى قراصنة يتحدثون، نحن لا نعرف ما تأثير ذلك على الانتخابات الأمريكية، من أمريكا نسمع تأكيدات بأنه لم يكن هناك أى تأثير على الانتخابات، عم يدور الحديث؟ وما هى الأدلة، على أى أساس تم استخلاص هذه الاستنتاجات؟، نحن لا نفهم، وهذه المعلومات غير موجودة".
 
وكان المتحدث باسم الكرملين رد على طلب بالتعليق على تصريحات شركة "مايكروسوفت" حول تسجيل محاولات روسية للتأثير على انتخابات الكونجرس المقبلة، قائلا: "لازلنا حتى الآن لا نفهم على أساس ماذا؟، ما قصة "فانسى بير"؟، وما علاقة الاستخبارات الروسية به؟، علام بنيت هذه الاتهامات الخطيرة بما فيه الكفاية؟ نحن لا نرى أدلة واضحة وملموسة".
 
وكانت شركة "مايكروسوفت" قد كشفت فى تقرير اليوم الثلاثاء إنها رصدت وأغلقت مواقع إلكترونية أنشأها خلال الأسابيع الأخيرة قراصنة على صلة بوحدة فى الاستخبارات الروسية، استهدفت معاهد أمريكية محافظة ليست على وفاق مع توجه الرئيس الأمريكى فيما يتعلق بتعامله مع روسيا وتدعو لاستمرار العقوبات ضدها، وتهدف تلك المواقع الإلكترونية إلى سرقة معلومات تخص المستخدمين، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
 
وذكرت مايكروسوفت فى بيانها أنها نفذت أمر المحكمة الذى خول لها رصد وتعطيل 6 مواقع الكترونية تديرهم مجموعة (فانسى بير) المتهمة فى اختراق اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطى خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016 ويتم إدارتها من قبل وحدة بجهاز المخابرات العسكرية الروسية (GRU).
 

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مايكروسوفت تكشف محاولات روسية جديدة للتدخل فى الانتخابات الأمريكية

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