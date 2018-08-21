القوى العاملة تحذر المصريين من تأشيرة الإقامة الحرة فى لبنان

كتب محمود راغب

حذر وزير القوى العاملة، محمد سعفان، المواطنين المصريين من السفر بتأشيرة إقامة حرة لمدة سنة بلبنان، بالمخالفة لقانون الإقامة بالدولة، بعد أن ظهرت فى الآونة الأخيرة هذه الظاهرة ويدفع المواطن مبالغ كبيرة فى سبيل الحصول عليها بغرض البحث عن عمل.

تلقى الوزير تقريرا عاجلا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بسفارة مصر بلبنان، فى هذا الخصوص، حيث أشار المستشار العمالى ببيروت، عادل داود سيدهم، إلى أنه تلاحظ فى الآونة الأخيرة على إعلانات بمواقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" من إحدى شركات السياحة وتخليص أوراق السفر، تعلن عن تأشيرات حرة لمدة سنة للبنان لأى مؤهل وأى مهنة.

وكشف المستشار العمالى عن أن قانون الإقامة فى لبنان ليس به تأشيرة إقامة حرة، والتأشيرة تكون مزيفة بعد أن يدفع المسافر مبالغ مالية كبيرة نظيرة الحصول على التأشيرة وبالتالى يتعرض للسجن.

وناشد الوزير الشباب الراغب فى العمل بضرورة التواصل مع الوزارة للتأكيد من أى عقد عمل يحصلون عليه، وستقوم بدورها بالتأكيد منه ومدى صحته من عدمه، واعتماده من المستشار العمالى بدولة العمل.

وأكد أن تسفير أو جلب العمالة المصرية للخارج لابد أن يتم عن طريق مكتب التمثيل العمالى بالسفارة أو القنصلية بدولة العمل ووزارة القوى العاملة وهى الطريقة الأكثر أماناً ولا تتحمل فيها الشركة أو العامل أى مبالغ مادية، أو بموجب تفويض لشركة إلحاق عمالة مصرية يتم اعتماده من المكتب العمالى.