"الصحة" تصدر بيانا بارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 30

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الثلاثاء، وفاة 11 حالة بين الحجاج المصريين بالأراضى السعودية خلال يومى "عرفات وأول أيام العيد"، ليصبح اجمالى حالات الوفاة 30.

وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان أن المتوفين هم الحاج محمد عبد الرحمن المرسى الجمل، 59 عاما، من محافظة القاهرة، ويتبع حج قرعة الداخلية، والحاج محمد رضا الشربينى الاسمر، 60 عاما، من محافظة دمياط، ويتبع حج قرعة الداخلية.

وأضاف أنه من بين المتوفين الحاجة ملكة عبد الله احمد على، تتبع حج السياحة، والحاج نجاح محمد عبد العال بكر، 55 عاما، والحاج أحمد فؤاد محمد عبد الحكيم عجوة، حج فرادى، والحاج ابراهيم احمد ابراهيم المليجى، 74 عاما، والحاج محمد السيد عبد الوهاب، 65 عام، يتبع حج السياحة.

كما أنه من بين المتوفين الحاج محمد ابراهيم محمد الدسوقى، 73 عاما، من محافظة الشرقية، والحاجة عطيات بدير يوسف شلبى، 60 عاما، حج فرادى، والحاجة فاطمة عبد الحميد عبيد الرجال، 66 عاما، من محافظة الاسكندرية، وتتبع حج التضامن، والحاجة سميرة محمد ابراهيم سلامة، 70 عاما، من محافظة البحيرة، وتتبع حج التضامن.

وأكد أن المتوفين توفوا إثر هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية داخل مشعر عرفات ومنى، وتم نقلهم إلى المستشفيات مشيراً إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية فى مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.