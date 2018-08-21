الصحة النفسية تحذر المواطنين من تعاطى "القنب المخدر" فى العيد

وقالت الدكتورة منن عبد المقصود أمين عام مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان لليوم السابع أن هذة القنب تحتوى على مواد سامة ومسرطنة تسبب الوفاة مؤكدة أنها عبارة عن خلطات بها بعض المواد المخدرة التى تسبب ضلالات للمتعاطين وهلاوس.

ونصحت الشباب بعدم الإستسلام لأى مشاكل نفسية تتسبب فى إقباله على المخدرات والتعايش مع الأهل والخروج معهم فى العيد والبعد عن رفقاء السوء.