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الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 03:11 ص
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الصحة النفسية تحذر المواطنين من تعاطى "القنب المخدر" فى العيد

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 03:00 ص
الصحة النفسية تحذر المواطنين من تعاطى "القنب المخدر" فى العيد الدكتورة منن عبد المقصود رئيس أمانه الصحة النفسية
كتب وليد عبد السلام
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حذرت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان المواطنين خاصة الشباب والشابات من تعاطى القنب المخدرة كنوعا من الترويح عن النفس فى أوقات الأعياد.
 
 
وقالت الدكتورة منن عبد المقصود أمين عام مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان لليوم السابع أن هذة القنب تحتوى على مواد سامة ومسرطنة تسبب الوفاة مؤكدة أنها عبارة عن خلطات بها بعض المواد المخدرة التى تسبب ضلالات للمتعاطين وهلاوس.
 
 
ونصحت الشباب بعدم الإستسلام  لأى مشاكل نفسية تتسبب فى إقباله على المخدرات والتعايش مع الأهل والخروج معهم فى العيد والبعد عن رفقاء السوء.

 


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الصحة

المخدرات

الصحة النفسية

المواطنين




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