السلفادور تنفى مطالبة تايوان بأموال للحفاظ على العلاقات الدبلوماسية

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نفت السلطات فى السلفادور، اليوم الثلاثاء، مطالبة تايوان بدفع أموال لها مقابل حفظ العلاقات الدبلوماسية معها، قائلة إن اتجاهها للصين كان بسبب المزايا الضخمة للتجارة معها.

ونقلت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية عن روبرتو لورنزانا، المتحدث باسم الرئاسة السلفادورية، إن إدعاءات تايوان "خاطئة بشكل كامل"، مضيفاً أن دولا أخرى اختارت إقامة علاقات تجارية ودبلوماسية مع الصين.

وأوضح "لورنزانا" أنه لا يمكن أن ندير ظهرنا للعالم وأن نتجاهل أن الصين، حيث أنها ثانى أكبر قوة فى العالم واقتصاد التصدير البارز على الكوكب، مشيرا إلى أن الصين دولة مهمة للسلفادور.

وكان سانشيز سيرين، رئيس السلفادور، أعلن فى خطاب له أن بلاده ستتوجه فورا إلى الصين وتخرج من دائرة علاقاتها مع تايوان، التى ظلت لمدة تزيد عن 80 عاما.