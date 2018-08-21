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الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 07:05 ص
خالد صلاح
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السلفادور تقطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 05:50 ص
السلفادور تقطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان سانشيز سيرين رئيس السلفادور
سان سلفادور (رويترز)
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أعلن رئيس السلفادور سانشيز سيرين، فى خطاب نقله التلفزيون قطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان، وإقامة روابط دبلوماسية جديدة مع الصين.

فيما وقّع وزيرا خارجية السلفادور والصين فى بكين الثلاثاء اتفاقاً لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، فى انتصار جديد تسجّله بكين على حساب تايوان التى بخسارتها البلد الصغير الواقع فى أميركا الوسطى تقلّص عدد الدول المعترفة بها الى 17.

وفى حفل أقيم فى بكين وقّع الوزيران الصينى وانغ يى والسلفادورى كارلوس كاستانيدا وثيقة تحمل علمى البلدين وتعلن تبادلهما العلاقات الدبلوماسية.

وبعدما خسرت تايوان اعتراف جمهورية الدومينيكان وبوركينا فاسو فى مايو اتى قرار السلفادور اليوم ليقلّص عدد الدول المعترفة بالجزيرة الى 17 دولة.

وكانت تايوان انفصلت عن الصين فى 1949 اثر حرب اهلية بين الشيوعيين والقوميين، لكن بكين ترفض الاعتراف بسيادة الجزيرة المتمردة، وتوترت العلاقات اكثر بين بكين وتايوان منذ تولى الرئيسة تساى منصبها فى 2016.

 


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