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الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 04:05 م
خالد صلاح
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الزراعة تحذر المواطنين من التعدى على الأراضى الزراعية خلال إجازة العيد

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 02:33 م
الزراعة تحذر المواطنين من التعدى على الأراضى الزراعية خلال إجازة العيد التعدى على الأراضى الزراعية - أرشيفية
كتب عز النوبى
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أكد المهندس السيد عطية رئيس الإدارة المركزية  لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، أن هناك تعليمات مشددة من الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بمنع التعدي على الأراضي الزراعية ورفع حالة الطوارئ لعدم استغلال إجازة العيد في التعدي على الأراضي الزراعية.
 
وأضاف عطية، فى بيان، أن أجهزة حماية الأراضى بوزارة الزراعة علي مستوي الجمهورية تواصل التصدى للتعديات علي الاراضي الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث بلغ حجم التعديات يوم وقفة عرفات عدد  106 حالة تعدى بمساحة اجمالية 7س 21ط 2 فدان وتمت الإزالة الفورية لعدد 37 حالة بمساحة إجمالية 12 س - ط 1 فدان.
 
وأشار إلى أنه سوف يتم إزالة جميع حالات التعدى بالتعاون مع الأجهزة المعنية، محذرا المواطنين من التعدى والتعرض للعقوبات المشددة لذلك بالإضافة إلى الإزالة الفورية على نفقة المتعدى.
 
 

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وزارة الزراعة

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الاراضى الزراعية




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