الرئيس اللبنانى السابق يطالب بعدم الزج بالبلاد فى صراعات إقليمية

بيروت (أ ش أ)

طالب تجمع (لقاء الجمهورية) السياسى، الذى يترأسه الرئيس اللبنانى السابق العماد ميشال سليمان، القوى السياسية المعنية بتشكيل الحكومة ووضع مصلحة بلاده وشعبها فى رأس الأولويات خاصة المتعلقة بالعلاقات الدولية والعربية.

وأكد المشاركون فى الاجتماع الدورى للقاء الجمهورية، اليوم الثلاثاء، أهمية السعى الدؤوب والعملى لعدم زج لبنان فى أتون الصراعات الإقليمية تنفيذا لأجندات قد تأخذ البلاد إلى حيث لا يجب أن تكون.

ورحب "اللقاء" بالدور الإيجابى الروسى المساعد فى تأمين العودة الآمنة للنازحين السوريين إلى بلادهم لإعادة إعمار سوريا.