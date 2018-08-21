الرئيس السيسى يتبادل التهانى بعيد الأضحي مع أمير الكويت

كتب محمد الجالى

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً اليوم بأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك للتهنئة بحلول عيد الاضحى المبارك، حيث أعرب الرئيس عن خالص تمنياته لشعب وحكومة دولة الكويت الشقيقة بكل التقدم والازدهار بمناسبة العيد المبارك.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد أعرب خلال الاتصال عن خالص تقديره لمصر حكومة وشعباً ، متمنيا أن يعيد الله العلى القدير هذه المناسبة على مصر والكويت والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.