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الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 07:05 ص
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الرئيس الأمريكى يؤكد اعتزامه لقاء زعيم كوريا الشمالية مرة أخرى

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 06:00 ص
الرئيس الأمريكى يؤكد اعتزامه لقاء زعيم كوريا الشمالية مرة أخرى الرئيس الأمريكى وزعيم كوريا الشمالية
واشنطن (رويترز)
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يوم الاثنين، إنه سيلتقى "على الأرجح" بزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون مرة أخرى، فيما دافع عن جهوده لإقناع بيونج يانج بالتخلى عن أسلحتها النووية.

وفى مقابلة مع رويترز، ذكر ترامب الذى عقد قمة تاريخية مع كيم فى 12 يونيو حزيران أنه يرى أن كوريا الشمالية اتخذت خطوات محددة صوب نزع السلاح النووى وذلك على الرغم من شكوك واسعة النطاق فى استعداد كيم للتخلى عن ترسانته.

وأصر ترامب على أن "الكثير من الأمور الطيبة" تحدث مع كوريا الشمالية لكنه أشار إلى أن الصين لا تقدم مساعدة مثلما كانت تفعل فى الماضى بسبب نزاعها التجارى مع الولايات المتحدة.

وقال ترامب إنه يتولى ملف كوريا الشمالية منذ ثلاثة أشهر فقط فى حين تعامل سابقوه معه لمدة 30 عاما، وأشار ترامب إلى وجود "كيمياء رائعة" بينه وبين كيم مما كان له الفضل فى تهدئة النزاع النووي.

وبسؤاله عما إذا كان اجتماع ثان مع كيم يلوح فى الأفق قال ترامب "على الأرجح سنلتقى لكننى لا أرغب فى التعليق"، ويرى منتقدون أن ترامب قدم الكثير من التنازلات لكيم بالموافقة على عقد القمة فى المقام الأول ومن ثم تعليق المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية فى حين أن بيونج يانج لم تقدم إلا القليل فى المقابل.

 


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