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الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 12:10 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الذهب يرتفع عالميا بعد تراجع الدولار.. وترامب ينتقد رفع "أسعار الفائدة"

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 11:07 ص
الذهب يرتفع عالميا بعد تراجع الدولار.. وترامب ينتقد رفع "أسعار الفائدة" الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
(رويترز)
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أرتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء إلى أعلى مستوياتها فى أسبوع بدعم من تراجع الدولار، بعدما قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه "غير سعيد" برفع مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) لأسعار الفائدة.

 

وزاد الذهب فى المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1194.81 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما لامس فى وقت سابق 1196.27 دولار للأوقية وهو أعلى مستوياته منذ 14 أغسطس

 

وصعد الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5 % إلى 1200.60 دولار للأوقية.

 

وانخفض الدولار أمام عملات رئيسية ومقابل الين اليوم الثلاثاء، بعدما انتقد ترامب فى مقابلة مع رويترز رئيس مجلس الاحتياطى جيروم باول لرفعه أسعار الفائدة.

 

وفى أحدث المعاملات، انخفض مؤشر الدولار الذى يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية الأخرى 0.30 % إلى 95.608.

 

ويتأثر الذهب كثيرا برفع أسعار الفائدة لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة على حائزى المعدن الذى لا يدر عائدا بينما يعزز الدولار المقوم به المعدن الأصفر.

 

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة فى المعاملات الفورية 0.6 % إلى 14.79 دولار للأوقية.

 

وزاد البلاتين 0.8 % إلى 799.90 دولار للأوقية، فى حين صعد البلاديوم 0.3 % إلى 913.50 دولار للأوقية.


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