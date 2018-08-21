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الدكتور على مصيلحى يؤدى صلاة العيد بالساحة الشعيبة بأبو كبير

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 06:50 ص
الدكتور على مصيلحى يؤدى صلاة العيد بالساحة الشعيبة بأبو كبير وزير التموين يؤدى صلاة العيد
الشرقية - إيمان مهنى
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أدي الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، صلاة عيد الأضحى المبارك ، بمسقط راسة بالشرقية ، ذلك في الساحة الشعبية بمركز ابوكبير ، حيث رافقة نواب الدائرة و عدد من القيادات التنفيذية.
 
وحرص الوزير على تبادل التهانى مع المواطنين والتقاط الصور التذكارية.
 
كانت خصصت 430 ساحة  لأداء صلاة العيد الأضحى المبارك أمام المصليين بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، وتكليف ٨٦٠ خطيب للساحات المخصصة للصلاه منهم خطيب أصلي والآخر إحتياطي .
 
من أبرزها استاذ الزقازيق و ساحة ناصر بمدينة الزقازيق من أبرز الساحات التي استقبلت عشرات الآلاف من المصليين، وكذلك مسجد الفتح و المسجد الرسمي للمحافظة حيث أدى فية  المحافظ اللواء خالد سعيد، و الجهاز التنفيذي، و اللواء أحمد خليفة مدير الامن و العميد ماجد الاشقر الامن العام و العقيد رضا الحسيني المستشار العسكري والأجهزة الأمنية و الرقابية، والحسينية يؤدي الوزير محمد سعفان الصلاة بمسجد ال سعفان بقرية السماكين الغرب،  كذلك الساحة الشعبية  بلبيس و مثلها بفاقوس. يشهدان تجمعات كبيرة من جمع المصليين  ، ثم ساحة خلف قصر الثقافة بمنيا القمح و ملعب المدرسة بمدينة القنايات و مسجد المستشفي بأولاد صقر 
 
 
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