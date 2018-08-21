الدكتور على مصيلحى يؤدى صلاة العيد بالساحة الشعيبة بأبو كبير

كانت خصصت 430 ساحة لأداء صلاة العيد الأضحى المبارك أمام المصليين بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، وتكليف ٨٦٠ خطيب للساحات المخصصة للصلاه منهم خطيب أصلي والآخر إحتياطي .

من أبرزها استاذ الزقازيق و ساحة ناصر بمدينة الزقازيق من أبرز الساحات التي استقبلت عشرات الآلاف من المصليين، وكذلك مسجد الفتح و المسجد الرسمي للمحافظة حيث أدى فية المحافظ اللواء خالد سعيد، و الجهاز التنفيذي، و اللواء أحمد خليفة مدير الامن و العميد ماجد الاشقر الامن العام و العقيد رضا الحسيني المستشار العسكري والأجهزة الأمنية و الرقابية، والحسينية يؤدي الوزير محمد سعفان الصلاة بمسجد ال سعفان بقرية السماكين الغرب، كذلك الساحة الشعبية بلبيس و مثلها بفاقوس. يشهدان تجمعات كبيرة من جمع المصليين ، ثم ساحة خلف قصر الثقافة بمنيا القمح و ملعب المدرسة بمدينة القنايات و مسجد المستشفي بأولاد صقر