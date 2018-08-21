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الحكومة تستهدف تحصيل 100 مليار جنيه من إزالة التعديات على 7.8 مليار متر مربع

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 02:00 ص
الحكومة تستهدف تحصيل 100 مليار جنيه من إزالة التعديات على 7.8 مليار متر مربع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الإسكان
كتبت نورا فخرى
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تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، فى خطتها، إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة (البالغ عددها 402) ألف حالة على مساحة 7.8 مليار متر مربع.

                 

وفقًا لبرنامج الحكومة الذى قدمته للبرلمان، فإن الحكومة فندت أنواع التعديات على أراضى الدولة فى المساحة البالغة 7.8 مليار متر مربع، و159 مليون متر مربع تعدٍ بالبناء، و1.81 مليون فدان تعدٍ على الأراضي الزراعة واستردادها وتقنين الحالات الجادة، ومن المستهدف تحصيل مبلغ وقدره 100 مليار جنيه، وذلك خلال الفترة (2018/2019-2021/2022).

 

جدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية فى المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، تشن حملات أمنية مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعة وأملاك الدولة.


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