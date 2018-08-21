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الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 02:44 م
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التعاون الإسلامى تؤكد فى الذكرى 49 لإحراق "الأقصى" مكانة القدس ومقدساته

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 01:24 م
التعاون الإسلامى تؤكد فى الذكرى 49 لإحراق "الأقصى" مكانة القدس ومقدساته أمين عام منظمة التعاون الإسلامى يوسف العثيمين
الرياض (أ ش أ)
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أكدت منظمة التعاون الإسلامى دعمها الثابت لحق دولة فلسطين فى استعادة السيادة على مدينة القدس الشريف عاصمتها الأبدية، وحماية هويتها العربية، والحفاظ على تراثها الإنسانى، وصون حرمة جميع الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فيها، ومواجهة أية محاولة للانتقاص من الوجود الفلسطينى فيها .

وجددت المنظمة - فى بيان لها بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمحاولة الآثمة لإحراق المسجد الأقصى المبارك، نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) - التأكيد على ارتباط المسلمين الأبدى فى جميع أنحاء العالم بالمسجد الأقصى المبارك، داعية إلى الحفاظ على الوضع التاريخى والقانونى القائم فى الحرم القدسى الشريف.

ودعت المجتمع الدولى إلى العمل على حمل إسرائيل - قوة الاحتلال - على الالتزام بمبادىء القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية، وإنهاء احتلالها لكل أرض دولة فلسطين المحتلة على أساس حدود 1967، بما فيها مدينة القدس الشريف، والاستمرار فى تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة لمدينة القدس وأهلها المرابطين.

وحيّت المنظمة الشعب الفلسطينى المرابط فى مدينة القدس، مجددة التأكيد على مواصلة تضامنها ووقوفها إلى جانبه ودعم حقوقه المشروعة فيها، بوصفها عاصمة دولة فلسطين .

 


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التعاون الاسلامى

فلسطين

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ذكرى احراق المسجد الاقصى




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