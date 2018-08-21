البيت الأبيض: ميلانيا ترامب تتوجه وحدها إلى القارة السمراء خلال الأسابيع المقبلة

واشنطن (أ ف ب)

أعلن البيت الأبيض، الأثنين، أن السيدة الأولى ميلانيا ترامب ستقوم فى وقت لاحق من هذا العام، لوحدها بجولة فى أفريقيا، مشيراً الى أنه سيتم الإعلان خلال الأسابيع المقبلة عن الأمكنة التى ستشملها هذه الجولة وموعد حصولها.

ونقل بيان للبيت الأبيض، عن ترامب قولها "ستكون هذه المرة الأولى التى أسافر فيها إلى أفريقيا وأنا متحمّسة للتعرّف الى القضايا المتعلّقة بالأطفال فى جميع أنحاء القارة، وفى الوقت نفسه للتعرّف الى ثقافتها وتاريخها الثري".

ولم يوضح البيان الامكنة التى ستشملها جولة السيدة الأولى فى القارة الشاسعة ولا أتى على ذكر متى ستبدأ الجولة وكم من الوقت ستستغرق.

ولكن ستيفانى جريشام مديرة الاعلام فى مكتب السيدة الأولى أوضحت أن البيت الأبيض "سيعلن عن التفاصيل فى الأسابيع المقبلة"، وترامب التى رافقت زوجها فى العديد من الرحلات الخارجية سبق لها وأن سافرت منفردةً إلى كندا فى زيارة رسميّة، وستركّز السيّدة الأولى فى جولتها الأفريقية على العمل الانساني.

وقالت ترامب فى بيانها "أتطلّع إلى تسليط الضوء على العمل الإنسانى وبرامج التنمية الناجحة التى يجرى تنفيذها فى العديد من البلدان" الأفريقية.

ومنذ تولّى ترامب منصبه لم يزر أفريقيا، القارة التى أفادت تقارير إعلامية بأنه وصف دولها بـ"الحثالة" بسبب تدفق المهاجرين منها الى الولايات المتحدة، فى تصريح أثار فى حينه سخطاً عارماً فى القارة السمراء.

ولكن ميلانيا ترامب اعتمدت فى بيانها لهجة انفتاح، وقالت "نحن مجتمع عالمي، وأعتقد أنه من خلال الحوار المفتوح وتبادل الأفكار لدينا فرصة حقيقية للتعلّم من بعضنا البعض".