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الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 09:33 ص
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الإسكان تنفذ 41 مشروعا للمياه والصرف الصحى بالعاشر من رمضان

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 09:32 ص
الإسكان تنفذ 41 مشروعا للمياه والصرف الصحى بالعاشر من رمضان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان
كتب أحمد حسن
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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جار إنهاء وتنفيذ 21 مشروعاً لمياه الشرب بمدينة العاشر من رمضان، كما يجرى التشغیل التجریبى لـ 3 مشروعات، بالإضافة إلى إنهاء وتنفيذ 20 مشروعاً للصرف الصحى بالمدينة.
 
وأضاف المهندس عبدالمنصف الرفاعى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، فى بيان،: تشمل مشروعات مياه الشرب (شبكة میاه الحى 11، شبكة مرافق الحي 16، شبكة میاه للحيين (32 - 33)، شبكة میاه للحيين (31 - 27)، شبكة میاه الحى 26، شبكة میاه للحيين (29 - 30)، شبكة میاه الحى 28، شبكة میاه الإسكان المتوسط بالمجاورتين (56 – 65)، شبكة میاه المدینة العمالیة، تأھیل ورفع كفاءة محطات المیاه (العاجلة) ويشمل تأھیل الأعمال الكھرومیكانیكية والمدنیة للمحطات والروافع (الأعمال العاجلة)، تنفیذ أعمال مشروع خط میاه الإنشاءات للعاصمة الإداریة الجدیدة، تأھیل ورفع كفاءة شبكات المیاه، تنفیذ شبكة المیاه لمنطقة المطورین الجنوبیة بمساحة 2 ملیون م2، تنفیذ شبكة المیاه لمنطقة المطورین الجنوبیة بمساحة 4 ملایين م2، شبكة میاه الحى 17، شبكة میاه الحى 19، شبكة میاه الحى 20، شبكة میاه الحى 21، شبكة میاه الحى 22، شبكة میاه الحى 23، وشبكة میاه الحى 24).
 
وقال: يجرى التشغیل التجریبي تمھیداً للاستلام لمشروع، أعمال الفصل الصناعي عن الصرف الآدمي داخل الكتلة السكنیة، ومشروع خط الصرف الصحي (بلبیس العاشر)، ويجرى تسليم مشروع رى المسطحات الخضراء بمیاه الصرف الصحى المعالجة ثلاثیاً بالحيين (5 - 6) والمنطقة الصناعیة (b 3)، كما يجرى أيضاً إنهاء وتنفيذ 20 مشروعاً للصرف الصحى بالمدينة، وتضم (توسعات محطة المعالجة المیكانیكیة وإضافة المعالجة الثنائیة والثلاثیة ومحطة معالجة الصرف الصناعي، شبكة مرافق (صرف – رى) للحيين (32 - 33)، شبكة مرافق (صرف – رى) للحيين (31 - 27)، شبكة مرافق (صرف – رى) الحى 26، شبكة مرافق (صرف – رى) للحيين (29 - 30)، شبكة مرافق (صرف – رى) الحى 16، شبكة مرافق (صرف – رى) الإسكان المتوسط بالمجاورتين (56 – 65)، شبكة مرافق (صرف – رى) الحى 28، شبكة صرف الحى 11، شبكة صرف المدینة العمالیة (قرية المعرفة)، تأھیل ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحى، تنفیذ شبكة الصرف الصحى لمنطقة المطورین الجنوبیة بمساحة 2 ملیون م2، تنفیذ شبكة الصرف الصحى لمنطقة المطورین الجنوبیة بمساحة 4 ملایين م2، شبكة مرافق (صرف – رى) الحى 17، شبكة مرافق (صرف – رى) الحى 19، شبكة مرافق (صرف – رى) الحى 20، شبكة مرافق (صرف – رى) الحى 21، شبكة مرافق (صرف – رى) الحى 22، شبكة مرافق (صرف – رى) الحى 23، وشبكة مرافق (صرف – رى) الحى 24).
 
وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أن هناك 8 مشروعات مستقبلية للصرف الصحى، وهى (شبكة مرافق (صرف - رى) منطقة المال والأعمال، شبكة مرافق (صرف - رى) منطقة حى الأندلس، محطة الصرف الرئیسیة، شبكة مرافق (صرف - رى) للمناطق المتبقیة من المرحلة السادسة، شبكة مرافق (صرف - رى) للحيين (43 – 44)، شبكة مرافق (صرف - رى) لمنطقة الـ1000 فدان غرب الحى 28، شبكة مرافق (صرف - رى) لحى الزقازیق الجدیدة، وشبكة مرافق (صرف - رى) للمنطقة الإقلیمیة.

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وزارة الاسكان

صرف العاشر من رمضان

شبكات الصرف الصحى بالعاشر




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