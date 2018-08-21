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الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى بالأزهر الشريف ومسجد الحسين

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 06:25 ص
الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى بالأزهر الشريف ومسجد الحسين صلاة العيد
كتب محمود راغب
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أدى، منذ قليل، الآلاف صلاة عيد الأضحى المبارك بالجامع الأزهر الشريف ومسجد الحسين، حيث امتلأت ساحات المسجدين بالمصلين.
 
 
وشهدت ساحات الأزهر الشريف والحسين توافد الآلاف من المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء من الفرحة والسعادة على وجوه المصلين احتفالاً بعيد الأضحى المبارك.
 
 
وتوافد المصلون مصطحبين الأطفال ومعهم الألعاب الترفيهية والبلالين لإضفاء البهجة على وجوه أبنائهم احتفالاً بالعيد.
 
 
وشهد محيط الجامع الأزهر ومسجد الحسين تشديدات أمنية لقوات الأمن وتواجد سيارات الإسعاف والحماية المدنية لتأمين احتفالات المواطنين. 
 
 

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الاضحى

صلاه العيد

صلاهعيد الاضحى

الأزهر




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