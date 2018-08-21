video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 04:48 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

استقرار أسعار الأسماك.. وتوقعات باستمرار ثباتها بعد عيد الأضحى

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 04:00 م
استقرار أسعار الأسماك.. وتوقعات باستمرار ثباتها بعد عيد الأضحى سمك
كتبت – منى ضياء
إضافة تعليق
استقرت أسعار الأسماك قبل عيد الأضحى، ولم تشهد أى زيادة أو انخفاض عن مستواها خلال الفترة الماضية، وقال عبده عثمان نائب رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية، أن الأسعار مستقرة على مدار الشهرين الماضيين.
 
 
وأضاف عثمان أن سعر الأسماك من النوع البلطى يتراوح بين 18 – 24 جنيه للكيلو، ويتراوح سعر البورى بين 20 – 55 جنيها للكيلو حسب الحجم، وهى الأنواع الأكثر شعبية بالسوق المصرى.
 
 
ولا يتوقع عثمان أى زيادة بالأسعار بعد العيد، خاصة وأننا الآن فى موسم المزارع، واعتبارا من شهر سبتمبر يبدأ موسم أسماك البحر الأحمر، وهو ما يعنى وفرة فى المعروض تؤدى على استقرار أسعار الأسماك بالسوق.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأوكازيون يمنح "ملابس العيد" 25% زيادة فى حركة الشراء بالأسواق

استقرار اللحوم بين 130 لـ150 جنيها للكيلو وإقبال على الشراء

شعبة الملابس: قرار تأجيل الدراسة سيؤثر سلبا على حركة السوق

الاسماك

عيد الاضحى

اسعار الاسماك

اللحوم

اخبار مصر




لا تفوتك
صور.. آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بالمسجد الحرام

صور.. آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بالمسجد الحرام

الرياضة المصرية فى يوم.. قطار الأهلى يستعد لـ"دهس" دجلة فى محطة السلام.. الإسماعيلى يبدأ الاستعداد لمصر المقاصة.. والمصرى يصل القاهرة بعد مواجهة دوسونجو بالكونفدرالية

الرياضة المصرية فى يوم.. قطار الأهلى يستعد لـ"دهس" دجلة فى محطة السلام.. الإسماعيلى يبدأ الاستعداد لمصر المقاصة.. والمصرى يصل القاهرة بعد مواجهة دوسونجو بالكونفدرالية

صور.. العالم هذا الصباح.. اشتباكات عنيفة فى هندوراس خلال مظاهرة تطالب بخفض رسوم النقل.. أوكرانيا تستعرض قدراتها العسكرية فى احتفالات عيد الاستقلال.. و8 قتلى و5 مفقودين عقب فيضان مفاجئ فى كالابريا الإيطالية

صور.. العالم هذا الصباح.. اشتباكات عنيفة فى هندوراس خلال مظاهرة تطالب بخفض رسوم النقل.. أوكرانيا تستعرض قدراتها العسكرية فى احتفالات عيد الاستقلال.. و8 قتلى و5 مفقودين عقب فيضان مفاجئ فى كالابريا الإيطالية

اضحك على ما تفرج مع كاريكاتير اليوم السابع.. حيل الخرفان للهروب من الذبح

اضحك على ما تفرج مع كاريكاتير اليوم السابع.. حيل الخرفان للهروب من الذبح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة