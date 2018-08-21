استقرار أسعار الأسماك.. وتوقعات باستمرار ثباتها بعد عيد الأضحى

كتبت – منى ضياء

استقرت أسعار الأسماك قبل عيد الأضحى، ولم تشهد أى زيادة أو انخفاض عن مستواها خلال الفترة الماضية، وقال عبده عثمان نائب رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية، أن الأسعار مستقرة على مدار الشهرين الماضيين.

وأضاف عثمان أن سعر الأسماك من النوع البلطى يتراوح بين 18 – 24 جنيه للكيلو، ويتراوح سعر البورى بين 20 – 55 جنيها للكيلو حسب الحجم، وهى الأنواع الأكثر شعبية بالسوق المصرى.

ولا يتوقع عثمان أى زيادة بالأسعار بعد العيد، خاصة وأننا الآن فى موسم المزارع، واعتبارا من شهر سبتمبر يبدأ موسم أسماك البحر الأحمر، وهو ما يعنى وفرة فى المعروض تؤدى على استقرار أسعار الأسماك بالسوق.