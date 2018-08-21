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استعدادات مكثفة بمطار القاهرة لاستقبال المسافرين خلال أيام العيد

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 01:45 ص
استعدادات مكثفة بمطار القاهرة لاستقبال المسافرين خلال أيام العيد مطار القاهرة - أرشيفية
كتب أحمد حمادة
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بدأت سلطات مطار القاهرة الدولى الاستعداد لاستقبال موسم عيد الأضحى المبارك، وذلك لمنعأى تكدس بجكيع صالة المطار خلال أيام العيد .

 

كما طالب الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، بالتنسيق بين كافة الجهات العاملة بمطار القاهرة والمطارات الإقليمية لتيسير إجراءات السفر ومنع التكدس بالمطارات خلال فترة العيد خاصة فترة الذروة الصباحية.

 

ووجه المصري بتقديم كافة سبل الراحة وافضل خدمة للمسافرين عبر المطارات المصرية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، واطمأن علي المخطط المعد لاستقبال عيد الأضحى بالمطارات المصرية خاصة مطارات الجذب السياحى، التى تشهد كثافة فى حركة الطائرات والركاب الوافدين لقضاء اجازة العيد

 

 وأكد وزير الطيران المدنى أن الوزارة تضع على قمة أولوياتها الاهتمام بخدمة المسافرين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، داعيا كافة العاملين للتواجد في مواقع العمل المختلفة لأداء مهامهم الوظيفية وبذل قصارى جهدهم والتفاني فى خدمة المسافرين والالتزام بأداء مهامهم المختلفة فى الوقت المحدد وبالكفاءة المطلوبة.


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