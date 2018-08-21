video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 09:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اختفاء التحرش والغرق فى النيل بأول أيام عيد الأضحى بالأقصر

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 09:40 م
اختفاء التحرش والغرق فى النيل بأول أيام عيد الأضحى بالأقصر الشرطة النسائية - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

شهدت محافظة الأقصر توافد كبير على كورنيش النيل والمراكب النيلية وعربات الحنطور ورحلات البالون الطائر،  دون أية حالات تحرش أو حالات غرق،  حسبما كشفت شرطة المسطحات المائية وحملة نساء ضد التحرش.

ومن جانبها أعلنت محافظة الأقصر أن الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية،  تكثف من حملاتها الأمنية لضبط المخالفات الخاصة بجميع المراسى والمركبات والمعديات،  حيث تم تنظيم حملات لمراقبة تنفيذ الاشتراطات الفنية الخاصة بسير المعديات النيلية،  وتنفيذ القانون،  ومنع سير المراكب المخالفة.

كما تم إتخاذ كافة التدابير لتأمين خروج المواطنين للاحتفال بعيد الأضحى المبارك على المسطح المائى لنهر النيل وكافة المواقع التابعة للإدارة،  وتم إلغاء الإجازات لأفراد شرطة المسطحات المائية للحفاظ على سلامة المواطنين،  ولم تسجل المسطحات وقوع أية حالات غرق خلال أول وثان أيام العيد بمدن ومراكز محافظة الأقصر.

ومن جانبها كشف حملة "نساء ضد التحرش" التى أطلقتها أحزاب وجمعيات وناشطات فى مجال حقوق المرأة بالأقصر،  لحماية النساء والفتيات من التحرش خلال أيام عيد الأضحى المبارك،  عن عدم تسجيل أية حالات تحرش بالفتيات والسيدات حتى الآن.

وقالت نجوى البارون عضوة المجلس القومى للمرأة،  وعضوة الهيئة العليا لحزب الشعب الجمهورى،  أن هناك تنسيقا وإتفاقا بين الحملة ومختلف الأحزبا وقوى المجتمع المدنى لإنجاح الحملة،  وحماية نسائنا وفتياتنا من التحرش فى كافة المزارات الأثرية والسياحية والحدائق والساحات والشوارع والميادين،  من تصرفات ينبذها المجتمع ويرفض تصرفاتها التىتخالف كل الأديان والأعراف.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ الأقصر يقود جولات على المراسى السياحية ومعبد إسنا خلال العيد

الاقصر

اخبار الاقصر

عيد الاضحي المبارك

اخبار مصر

غرق في النيل

اخبار المحافظات

مكافحة التحرش بالاقصر

شرطة المسطحات المائية




لا تفوتك
خالد صلاح يكتب: أين سينما 30 يونيو؟

خالد صلاح يكتب: أين سينما 30 يونيو؟

جماهير إنجلترا تؤكد صحة ركلة جزاء محمد صلاح ضد كريستال بالاس

جماهير إنجلترا تؤكد صحة ركلة جزاء محمد صلاح ضد كريستال بالاس

المشاهير يشاركون الجماهير احتفالات العيد "إلكترونيا".. يوسف الشريف يدعو للفرحة.. يارا والعيد على الحلوين.. فارس كرم يتمنى السلام.. دعوات "شناوى" الأهلى للشعب.. ومسئول بريطانى يعتبر تجمع الحج أروع التجمعات

المشاهير يشاركون الجماهير احتفالات العيد "إلكترونيا".. يوسف الشريف يدعو للفرحة.. يارا والعيد على الحلوين.. فارس كرم يتمنى السلام.. دعوات "شناوى" الأهلى للشعب.. ومسئول بريطانى يعتبر تجمع الحج أروع التجمعات

الجاليات المصرية فى الخارج تحتفل بعيد الأضحى على طريقتها الخاصة.. الجمعيات الأهلية المصرية بالنمسا تفتح أبوابها للصلاة وتوزع الهدايا على الأطفال.. والمسلمون فى ألمانيا يحتفلون بالمساجد الكبرى فى العاصمة برلين

الجاليات المصرية فى الخارج تحتفل بعيد الأضحى على طريقتها الخاصة.. الجمعيات الأهلية المصرية بالنمسا تفتح أبوابها للصلاة وتوزع الهدايا على الأطفال.. والمسلمون فى ألمانيا يحتفلون بالمساجد الكبرى فى العاصمة برلين

شاهد.. وليد أزارو بطل المواجهة الأخيرة بين الأهلى ووادى دجلة

شاهد.. وليد أزارو بطل المواجهة الأخيرة بين الأهلى ووادى دجلة

الراهب فلتاؤوس المتهم بقتل الأنبا أبيفانيوس يعانى "غرغرينا بالساق"

الراهب فلتاؤوس المتهم بقتل الأنبا أبيفانيوس يعانى "غرغرينا بالساق"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة