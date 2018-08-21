اختفاء التحرش والغرق فى النيل بأول أيام عيد الأضحى بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر توافد كبير على كورنيش النيل والمراكب النيلية وعربات الحنطور ورحلات البالون الطائر، دون أية حالات تحرش أو حالات غرق، حسبما كشفت شرطة المسطحات المائية وحملة نساء ضد التحرش.

ومن جانبها أعلنت محافظة الأقصر أن الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية، تكثف من حملاتها الأمنية لضبط المخالفات الخاصة بجميع المراسى والمركبات والمعديات، حيث تم تنظيم حملات لمراقبة تنفيذ الاشتراطات الفنية الخاصة بسير المعديات النيلية، وتنفيذ القانون، ومنع سير المراكب المخالفة.

كما تم إتخاذ كافة التدابير لتأمين خروج المواطنين للاحتفال بعيد الأضحى المبارك على المسطح المائى لنهر النيل وكافة المواقع التابعة للإدارة، وتم إلغاء الإجازات لأفراد شرطة المسطحات المائية للحفاظ على سلامة المواطنين، ولم تسجل المسطحات وقوع أية حالات غرق خلال أول وثان أيام العيد بمدن ومراكز محافظة الأقصر.

ومن جانبها كشف حملة "نساء ضد التحرش" التى أطلقتها أحزاب وجمعيات وناشطات فى مجال حقوق المرأة بالأقصر، لحماية النساء والفتيات من التحرش خلال أيام عيد الأضحى المبارك، عن عدم تسجيل أية حالات تحرش بالفتيات والسيدات حتى الآن.

وقالت نجوى البارون عضوة المجلس القومى للمرأة، وعضوة الهيئة العليا لحزب الشعب الجمهورى، أن هناك تنسيقا وإتفاقا بين الحملة ومختلف الأحزبا وقوى المجتمع المدنى لإنجاح الحملة، وحماية نسائنا وفتياتنا من التحرش فى كافة المزارات الأثرية والسياحية والحدائق والساحات والشوارع والميادين، من تصرفات ينبذها المجتمع ويرفض تصرفاتها التىتخالف كل الأديان والأعراف.