ابتكار تطبيقات للتحكم فى الأجهزة خارج المنزل عبر أنظمة أندرويد وIOS

كتبت: هبة السيد

فى الوقت الذى تختفى به تقنيات وتظهر اخرى حديثة بسبب التطور التكنولوجى، لم يسلم الريموت كنترول التقليدى من الثورة المزهلة بمجال تطبيقات المحمول، حيث أعلن عدد من الشركات المصنعة للموبايل فى وقت سابق عن تضمن هواتفها لخدمة خاصة بالتحكم فى الاجهزة المنزلية بديلا للريموت وقيام مطورين بإطلاق تطبيقات عبر أنظمة تشغيل أندرويد وIOS كما تم ابتكار تطبيق ذكى جديد للتحكم فى الأجهزة المنزلية عن بعد من خلال التليفون المحمول.

كما تم ابتكار تطبيق للتحكم عن بعد فى الأجهزة المنزلية المختلفة عبر AIFA بواسطة الأشعة تحت الحمراء مما يتيح للمستخدمين النهائيين التحكم فى أجهزتهم عبر الهواتف الذكية أو مكبرات الصوت الذكية، كما يمكن التحكم فى الأجهزة عبر الهاتف من أى مكان بالعالم من تحديد أوقات تشغيل وإيقاف الأجهزة المنزلية المختلفة والتحكم أيضا فى صوت السماعات مما يعطى إيحاء من أن هناك أحدًا بالمنزل مما يقلل السطو على المنزل.

ويتضمن أى منزل لعدد من اجهزة التحكم الريموت كنترول والمعرض للتلف، إلا أنه ومع تطور التطبيقات الخاصة بهذا الأمر قد يدفع العديد من المستخدمين للاستغناء عنها تدريجيا حيث يساعد التطبيق عبر المحمول على التحكم فى جميع الاجهزة مثل التليفزيون والتكييف وريموت الدش وغيرها.

وعادة ما تندثر وتختفى أو يتراجع الإقبال على العديد من الخدمات والتقنيات والمهن المختلفة بسبب التطور التكنولوجى بالعالم، وكانت من ابرزها سوق الكاسيت ونوادى الفيديو فضلا عن ما حدث من تراجع الإقبال على التاكسى التقليدى مقابل طلب السيارات عبر تطبيقات الموبايل مثل اوبر وكريم إضافة إلى العديد من الخدمات والتقنيات، فضلا عن اتجاه العالم إلى الدفع الاليكترونى عن التعامل عبر العملات التقليدية وتطور الذكاء الاصطناعى سواء لأجهزة الموبايل او الروبوتات وغيرها.