إيران تستأنف إمداد العراق بالكهرباء

لندن (رويترز)

قالت إيران اليوم الثلاثاء، إنها استأنفت تزويد العراق ودول أخرى مجاورة بالكهرباء منذ عشرة أيام، بعد انقطاعات فى مدن عراقية أثارت اضطرابات فى يوليو.

وكانت طهران توقفت عن إمداد العراق بالكهرباء فى يوليو، لعدم سداد فواتير وارتفاع الاستهلاك المحلى فى إيران خلال الصيف.

وأثار انقطاع الكهرباء فى العراق احتجاجات فى البصرة ومدن أخرى، وعزا السكان ذلك إلى ما وصفوه بفساد الحكومة وعدم كفاءتها.

واندلعت بعض الاحتجاجات فى إيران أيضا خلال الأشهر الأخيرة بسبب انقطاعات مستمرة للكهرباء والمياه.

وتقول الحكومة الإيرانية إن موجة جفاف موسمية تسببت فى نضوب الأنهار مما أدى إلى تقليص إنتاج الكهرباء من السدود.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن نائب وزير الطاقة الإيرانى محمود رضا حقى فام قوله إن بلاده استأنفت صادرات الكهرباء إلى العراق.

وأضاف "نصدر الآن 200 إلى 250 ميجاوات من الكهرباء إلى العراق وأفغانستان وباكستان".