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الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 06:26 م
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إيرادت قلعة قايتباى بالإسكندرية 31 ألف جنيه فى أول أيام عيد الأضحى

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 06:14 م
إيرادت قلعة قايتباى بالإسكندرية 31 ألف جنيه فى أول أيام عيد الأضحى قلعة قايتباى -أرشيفية
الاسكندرية جاكلين منير
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قال محمد متولى مدير منطقة الآثار الإسلامية بالاسكندرية، إن قلعة قايتباى قد حققت أعلى نسبة إيرادات وأكبر عدد زائرين ببن جميع المناطق والمتاحف بالإسكندرية.
 
وأشار فى تصريحات صحفية إلى أن قيمة إيرادات اليوم الأول قد بلغت 31 ألف جنيه وبلغ عدد الزائرين المصريين 2563 بالإضافة إلى 85 زائر أجنبى. 
 
وأوضح أن القعلة شهدت ورديات للمفتشين والإداريين والحراس طوال أيام العيد وتكليف مجموعة من المفتشين للشرح للوفود الرسمية والرحلات المدرسية، وعمل صيانة شاملة لدورات المياه.
 
 

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