إنفوجراف.. اعرف العقوبات الصادرة بحق ناقلى المخالفين لتعليمات الحج

كتبت ريهام عبد الله

أصدرت المديرية العامة لهيئة الجوازات السعودية، إحصائية عن عدد المخالفات الصادرة بحق ناقلى المخالفين لتعليمات الحج، حتى الساعة الثانية عشر ظهر من اليوم الثلاثاء، مؤكدة أن عدد ناقلى المخالفين لتعليمات الحج، الصادر بحقهم قرارات من مراكز لجان الجوازات الموسمية، بمداخل مكة المكرمة 99 قرارا إداريا.

وكشفت الجوازات السعودية، عن أن عدد المنقولين 565 مخالفا، وعدد الناقلين الذين تم التشهير بهم 95 مخالفا، وموضحة أن مجموع عقوبات التوقيف للمخالفين 1,860 يوما، وأن عدد المركبات المطالب بمصادرتها 15 مركبة، وأشارت إلى أن عدد المرحلين والممنوعين من دخول المملكة 15 مخالفا، ومجموع الغرامات المالية 6.150.000 ريال.