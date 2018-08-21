video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 10:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إضراب للسجناء فى الولايات المتحدة للمطالبة بتحسين أوضاعهم

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 09:23 م
إضراب للسجناء فى الولايات المتحدة للمطالبة بتحسين أوضاعهم سجن - أرشيفية
(أ ف ب)
إضافة تعليق
بدأ السجناء فى الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إضرابا للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية، وشروط العفو، وإعادة تفعيل حقهم بالتصويت.
 
وبلغت نسبة السجناء للسكان فى الولايات المتحدة 2,2 % نهاية 2016 وهى الأعلى فى العالم، ويقول الاتحاد الأميريكى للحريات المدنية إن هذه النسبة تشكل نحو 20 % من السجناء على صعيد العالم.
 
ومن المقرر أن يستمر الإضراب حتى 9 سبتمبر المقبل، بحسب المنظمين، وقد دُعى إليه احتجاجا على مقتل سجناء بعد أعمال شغب وقعت داخل "سجن لى الإصلاحى" الذى يخضع لحراسة مشددة فى جنوب كارولاينا فى أبريل.
 
وقالت مجموعة تعنى بالدفاع عن حقوق السجناء تتولى تنظيم الإضراب إن 7 نزلاء قضوا خلال تمرّد أرعن كان يمكن تفاديه لو لم يكن السجن شديد الاكتظاظ" جراء عمليات الحبس الجماعية.
 
وجاء فى بيان مجموعة "جيلهاوس لويرز" المؤلفة من سجناء أن "هؤلاء الرجال والنساء يطالبون بظروف معيشية إنسانية، وبالسماح لهم بإعادة التأهيل، وتعديل قانون العقوبات، وإنهاء العبودية الحديثة".
 
وطالبت المجموعة السجناء فى مختلف سجون الولايات المتحدة بالاعتصام سلميا، والاضراب عن الطعام والتوقف عن العمل.
 
ونددت المجموعة بالأجور المنخفضة التى ينالها السجناء المجبرون على ممارسة أعمال مثل الطهى والتنظيف، واصفة الأمر بأنه "عبودية".
 
ويفقد السجناء حق الاقتراع فى العديد من الولايات الأميركية، وبعضها تحرمهم هذا الحق حتى بعد خروجهم من السجن.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انتحار أكثر من 60 سجينا فى فرنسا منذ يناير الماضى

سجينات أمريكا

اضراب سجينات بامريكا

سجينات

امريكا

الولايات المتحدة




لا تفوتك
خالد صلاح يكتب: أين سينما 30 يونيو؟

خالد صلاح يكتب: أين سينما 30 يونيو؟

جماهير إنجلترا تؤكد صحة ركلة جزاء محمد صلاح ضد كريستال بالاس

جماهير إنجلترا تؤكد صحة ركلة جزاء محمد صلاح ضد كريستال بالاس

المشاهير يشاركون الجماهير احتفالات العيد "إلكترونيا".. يوسف الشريف يدعو للفرحة.. يارا والعيد على الحلوين.. فارس كرم يتمنى السلام.. دعوات "شناوى" الأهلى للشعب.. ومسئول بريطانى يعتبر تجمع الحج أروع التجمعات

المشاهير يشاركون الجماهير احتفالات العيد "إلكترونيا".. يوسف الشريف يدعو للفرحة.. يارا والعيد على الحلوين.. فارس كرم يتمنى السلام.. دعوات "شناوى" الأهلى للشعب.. ومسئول بريطانى يعتبر تجمع الحج أروع التجمعات

الجاليات المصرية فى الخارج تحتفل بعيد الأضحى على طريقتها الخاصة.. الجمعيات الأهلية المصرية بالنمسا تفتح أبوابها للصلاة وتوزع الهدايا على الأطفال.. والمسلمون فى ألمانيا يحتفلون بالمساجد الكبرى فى العاصمة برلين

الجاليات المصرية فى الخارج تحتفل بعيد الأضحى على طريقتها الخاصة.. الجمعيات الأهلية المصرية بالنمسا تفتح أبوابها للصلاة وتوزع الهدايا على الأطفال.. والمسلمون فى ألمانيا يحتفلون بالمساجد الكبرى فى العاصمة برلين

شاهد.. وليد أزارو بطل المواجهة الأخيرة بين الأهلى ووادى دجلة

شاهد.. وليد أزارو بطل المواجهة الأخيرة بين الأهلى ووادى دجلة

الراهب فلتاؤوس المتهم بقتل الأنبا أبيفانيوس يعانى "غرغرينا بالساق"

الراهب فلتاؤوس المتهم بقتل الأنبا أبيفانيوس يعانى "غرغرينا بالساق"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة