إصابة 2 فى حريق نشب داخل منزل ببندر المنشأة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد علاء نمشه مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب بمنزل مكون من طابقين ببندر المنشأه جنوب المحافظة، ونتج عن الحريق إصابة عامل وربة منزل بحروق سطحية بالساعدين.

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء أشرف نصحى نائب المدير لقطاع الجنوب، يفيد بنشوب حريق ببندر المنشأه ووجود مصابين.

وبالفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، العميد طارق يحيى رئيس مباحث المديرية، وقادها الرائد أحمد مصطفى المشنب رئيس مباحث المركز بنشوب الحريق بمنزل مكون من طابقين ومبنى بالطوب اللبن وأفلاق النخيل ملك "صابرين م ع" 51 سنة ربه منزل وتقيم بذات الناحية تم السيطرة على الحريق وإخماده.

نتج عن ذلك إصابة كلا من "أشرف ا ا" 45 سنة عامل و"أميمه ع ا" 21 سنة ربة منزل ابنى عمومة مالكة المنزل " حروق سطحية بالساعدين" أثناء محاولتهما إخماد النيران.

وتم نقل المصابان للمستشفى المركزى وإجراء الإسعافات لهما وبسؤال مالكة المنزل والمصابان قرروا بمضمون ما تقدم وأرجعوا سبب الحريق نتيجة ماس كهربائى ونفوا الشبهة الجنائية، وأضافوا باحتراق محتويات المنزل وأخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3742 إدارى المركز لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة العامة.