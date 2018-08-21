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"أوقاف سوهاج" تعلن تجميع جلود الأضاحى عن طريق أئمة المساجد لصالح الفقراء

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 08:43 ص
"أوقاف سوهاج" تعلن تجميع جلود الأضاحى عن طريق أئمة المساجد لصالح الفقراء الشيخ على طيفور وكيل وزارة الاوقاف
سوهاج – عمرو خلف
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أكد على طيفور، وكيل وزارة الأوقاف، أنه يتم تجميع جلود الأضاحى عن طريق أئمة المسجد والإدارات الفرعية بالأوقاف، حتى آخر أيام التشريق لصالح إدارة البر والخيرات بالوزارة والتى تعنى برعاية الفقراء والمساكين والمحتاجين.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع "، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية للتواصل مع غرف العمليات فى الإدارات الفرعية، وكذلك ضرورة  تواجد مديرى الإدارات بالإدارات خلال أيام العيد وبحوزتهم صكوك الأضاحى ومتابعة تفعيل مشروع جمع جلود الأضاحى للتبرع بها لإدارة البر بوزارة الأوقاف.

 


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