ألمانيا تؤكد حاجة أوروبا لنظام مدفوعات مستقل للإبقاء على اتفاق إيران

قال وزير المالية الألمانى هايكو ماس إن أوروبا بحاجة إلى إقامة نظم مدفوعات مستقلة عن الولايات المتحدة، إذا أرادت المحافظة على الاتفاق النووى المبرم بين إيران والقوى الكبرى بعد أن انسحب منه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وكتب ماس بصحيفة هاندلسبلات الاقتصادية اليومية "لذلك من الضرورى أن نقوى استقلالية أوروبا عن طريق خلق قنوات دفع مستقلة عن الولايات المتحدة وصندوق نقد أوروبى ونظام سويفت مستقل."

وأضاف فى المقال الذى ينشر غدا الأربعاء "كل يوم يبقى الاتفاق حيا فيه هو أفضل من الأزمة فائقة الخطورة التى قد تهدد الشرق الأوسط فى غيابه."