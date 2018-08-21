video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 01:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أفريقيا الوسطى ترفض طلب تركيا بإغلاق مدرسة تابعة لحركة "جولن"

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 12:44 م
أفريقيا الوسطى ترفض طلب تركيا بإغلاق مدرسة تابعة لحركة "جولن" فتح الله جولن - رجب طيب أردوغان
(أ ف ب)
إضافة تعليق

رفضت حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى، طلب موجه من الحكومة التركية لإغلاق المدارس القريبة من حركة فتح الله جولن، حيث تواجه الضغوط التى تمارسها الحكومة التركية بهذا الشأن مقاومة غير مألوفة بالدولة الأفريقية.

وتقع مدرسة جالاكسى فى العاصمة بانجى وتعد مقربة من حركة "حزمت" التى يديرها الداعية فتح الله جولن المقيم فى الولايات المتحدة ويؤكد مؤيدوه أنه يسعى إلى نشر الإسلام في صيغة تقدمية معاصرة.

لكن تركيا تلقى باللوم على جولن فى محاولة تحركات الجيش عام 2016، ضد الرئيس رجب طيب أردوغان الذى توعد باستئصال الحركة فى الداخل والخارج.

ونفذت وكالة الاستخبارات التركية عدة عمليات لا تزال طبيعتها غامضة "لإعادة مشتبه بهم" من الخارج وذهبت حتى كوسوفو وأوكرانيا والجابون حيث اعتقل 3 أتراك يعملون فى مجال التعليم فى أبريل.

وقال أردوغان بعد عملية الجابون "لن نسمح أبدا لهؤلاء الأشرار بالبقاء أحراراً" على حد زعمه. ونتيجة لذلك، يعيش مدير مدرسة جالاكسى التركية هارباً ومنفياً.

وخلال جولة فى المبنى، قال مدير المدرسة الذى اختار اسم "إمرى" لتجنيب عائلته فى تركيا أى أعمال انتقامية، إنه "في 15 يوليو 2016 ذكرونى بالاسم على أننى أنتمى إلى حركة جولن". وأضاف "نحن متهمون بأننا جماعة إرهابية فى حين أن ما نفعله هو التعليم والعمل الإنسانى".

تفتخر المدرسة بتجهيزاتها الجديرة بمنشأة جيدة التمويل فى أوروبا، لوحة ذكية رقمية حديثة وجهاز عرض فيديو، بالإضافة إلى فصل دراسى مخصص لتكنولوجيا المعلومات، عدا عن الملاعب والكافتيريا.

تبلغ كلفة الدراسة في هذه المدرسة الخاصة حوالى 100 يورو (115 دولاراً) فى الشهر وتوفر الدراسة للصفوف العليا.

وهي تفخر بأن طلابها يجتازون امتحان المرحلة الثانوية بمعدلات تزيد عن 83 % مقارنة بمعدل وطنى من 12%. لا يشغل المكون الإسلامى فى منهجها سوى حيز صغير للغاية، على الرغم من أن الطلاب يمكنهم طلب دروس إضافية فى الدين.

- 17 بلداً أفريقياً أغلقت مدارس الحركة

وأدت جهود تركيا وضغوطها إلى إغلاق هذه المدارس فى 17 دولة أفريقية على الأقل فتم إما تأميم هذه المؤسسات أو استحوذت عليها مؤسسة المعارف القريبة من سلطات أنقرة.

ويقول أحد موظفى مدرسة  جالاكسى إن "أهل أفريقيا الوسطى لا زالت لديهم عزة نفس"، كون الدولة لم ترضخ أمام الضغوط التركية.

وروى جان سيرج بوكاسا الوزير السابق لشؤون الأمن والحكم المحلى أن دبلوماسيين أتراكاً زاروه فى مارس 2017 ووجهوا إليه كلاماً "امتزج فيه الوعيد بالوعود" إذا ما وافق على مطالب أنقرة.

وقال وزير ثان إنه تم الاتصال به وعرضت عليه "هدايا" ورحلات إلى تركيا. وأضاف "قلت لهم: إذا أردتم مساعدتنا فابنوا لنا مدرسة جديدة بدلاً من إغلاق واحدة. قالوا لى إننى لن أندم إن وافقت" على طلبهم.

ويقول خبير مطلع على القضية إن بقاء المدرسة مرده "قبل كل شىء إلى أنه لا توجد سفارة تركية فى البلاد، مع القليل من الروابط الاقتصادية والدبلوماسية".

ويضيف "عدا عن ذلك، فإن إدارة المدرسة تربطها علاقات جيدة للغاية مع الحكومة - فنائبة المدير هى زوجة رئيس الوزراء - والمستوى الأكاديمى مرتفع للغاية".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بعد الهجوم على السفارة الأمريكية بأنقرة.. أردوغان يحاكى النموذج الإيرانى والإخوانى فى التعامل مع خصومه.. الأهل والعشيرة سلاح الرئيس التركى لمجابهة أعدائه.. وشبح اقتحام السفارة فى طهران قد يتكرر فى تركيا

جولن

اقريقيا الوسطى

مدارس جولن بافريقيا

الحكومة التركية




لا تفوتك
صور.. آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بالمسجد الحرام

صور.. آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بالمسجد الحرام

مارك كلاتينبيرج يبرئ محمد صلاح من التمثيل أمام كريستال بالاس

مارك كلاتينبيرج يبرئ محمد صلاح من التمثيل أمام كريستال بالاس

الرياضة المصرية فى يوم.. قطار الأهلى يستعد لـ"دهس" دجلة فى محطة السلام.. الإسماعيلى يبدأ الاستعداد لمصر المقاصة.. والمصرى يصل القاهرة بعد مواجهة دوسونجو بالكونفدرالية

الرياضة المصرية فى يوم.. قطار الأهلى يستعد لـ"دهس" دجلة فى محطة السلام.. الإسماعيلى يبدأ الاستعداد لمصر المقاصة.. والمصرى يصل القاهرة بعد مواجهة دوسونجو بالكونفدرالية

صور.. العالم هذا الصباح.. اشتباكات عنيفة فى هندوراس خلال مظاهرة تطالب بخفض رسوم النقل.. أوكرانيا تستعرض قدراتها العسكرية فى احتفالات عيد الاستقلال.. و8 قتلى و5 مفقودين عقب فيضان مفاجئ فى كالابريا الإيطالية

صور.. العالم هذا الصباح.. اشتباكات عنيفة فى هندوراس خلال مظاهرة تطالب بخفض رسوم النقل.. أوكرانيا تستعرض قدراتها العسكرية فى احتفالات عيد الاستقلال.. و8 قتلى و5 مفقودين عقب فيضان مفاجئ فى كالابريا الإيطالية

اضحك على ما تفرج مع كاريكاتير اليوم السابع.. حيل الخرفان للهروب من الذبح

اضحك على ما تفرج مع كاريكاتير اليوم السابع.. حيل الخرفان للهروب من الذبح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة