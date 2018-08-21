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أطباء مستشفيات الأقصر العام والدولى يجرون عمليتى استئصال كيس بالمبيض لفتاة وفتاق بغدادى لطفلة

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 02:09 م
أطباء مستشفيات الأقصر العام والدولى يجرون عمليتى استئصال كيس بالمبيض لفتاة وفتاق بغدادى لطفلة عمليات مستشفيات الاقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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نجح أطباء محافظة الأقصر فى إجراء جراحة نادرة لطفلة تبلغ من العمر 40 يوماً، وكذلك قاموا بإستئصال كيس على المبيض من آنسة تعانى من آلام حادة بالبطن، وذلك فى مستشفيات الأقصر العام والأقصر الدولى.

 

ففى مستشفى الأقصر الدولى تمكن فريق طبى من إجراء جراحة نادرة الحدوث لطفلة تبلغ من العمر 40 يوماً، تبين أنها تعانى من عيب خلقى عبارة عن فتق بغدادي في الحجاب الحاجز من الناحية اليمنى، حيث قال الدكتور طارق محمد السيد مدير المستشفي، إن هذه الحالة نادرة الحدوث فى حالات العيوب الخلقية وتحدث بنسبة خمسة فى المائة فقط.

 

وضم الفريق الطبى لإجراء العملية للطفلة كل من الدكتور محمد عبد الباري استشاري الجراحة العامة، والدكتور محمد ابراهيم علي جراحة عامة، والدكتور ابرهيم موسي استشاري التخدير والعناية، والدكتور أحمد أبو الحسن إخصائي التخدير والعناية، والذين رفضوا تأخير العملية لفترة ما بعد عيد الأضحي نظرا لأن المريضة طفلة فى شهرها الثاني وتعاني من حالة إعياء شديد بسبب هذا العيب الخلقي.

وقال الدكتور محمد عبد الباري رئيس الفريق الطبي – في بيان صحفي - إن حالة الطفلة مستقرة وتم نقلها إلى وحدة عناية الأطفال وهى بحالة جيدة، وأنه سيتم متابعتها خلال الفترة القادمة بشكل دقيق، حيث أن هذه الجراحة تعتبر واحدة من الجراحات النادرة التى تمت خلال الفترة الماضية فى المستشفيات المصرية نظراً لأن حدوث هذا العيب الخلقى نادر بين الأطفال.

وفى مستشفى الأقصر العام قام فريق طبى باستئصال كيس على المبيض من آنسة تعانى من آلام حادة بالبطن يبلغ حجمه 20*16 cm، مع الإبقاء على الأنبوبة والمبيض، وذلك حسبما قال الدكتور عبد الناصر حسن مدير عام المستشفي، موضحاً أنه تمت العملية مع الحفاظ على غشاء البكارة لفتاة تدعى "هـ.س.أ"، وضم فريق أطباء المستشفي لإجراء العملية للفتاة كل من الدكتور محمد عبد المعطي، والدكتور هاني ڤيكتور، والدكتور بهاء صديق إستشاري التخدير.

عمليات مستشفيات الاقصر (1)
عمليات مستشفيات الاقصر 
عمليات مستشفيات الاقصر (2)
عمليات مستشفيات الاقصر 
عمليات مستشفيات الاقصر (3)
عمليات مستشفيات الاقصر 

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