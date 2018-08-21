أسامة الأزهرى: "الإحسان" له منزلة كبيرة فى الإسلام ويمتد إلى كل الأديان

كتب أحمد سامح - محسن البديوى

قال أسامة الأزهرى، أن قضية "الإحسان" لها أهمية كبيرة، رغم اختزلها عند بعض الناس فى إعطاء حسنة للفقراء، رغم أن "الإحسان" يشمل العديد من المعانى والمواقف، مثل "وبالوالدين أحسانا"، وهناك العديد من النماذج التى ذكرت فى القرآن الكريم وتتحدث عن "الإحسان" عند الله والذى جعله شريعة فى المعاملات.

وأكد أسامة الأزهرى خلال إلقاءه خطبة عيد الأضحى، بمسجد محمد كريم بالإسكندرية، أن "الإحسان" كمال وتجويد وحب، مشيراً إلى ضرورة أن يعامل كل مسلم أخاه المسيحى بالإحسان، لأنه بحق يشمل معنى المواطنة الحقيقى بين الشعب المصرى.

وأدى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد محمد كريم بمقر قيادة القوات البحرية برأس التين فى محافظة الإسكندرية.