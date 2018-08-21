أحكام وإرشادات يجب على الحاج معرفتها فى أيام التشريق

هبة مكى

عزيزى الحاج أو من تتمنى أداء هذه الفريضة فى يوم ما، هناك بعض الأحكام المهمة التى ينبغى عليك الأخذ بها فى أيام التشريق، فوفقا لإرشادات رئاسة شئون الحرمين الشريفين، التى نشرتها فى مقطع فيديو بصوت الشيخ شرف بن على الشريف، أكدت على وجوب المبيت بمنى فى ليلة الحادى عشر وليلة الثانى عشر من ذى الحجة إلا على السقاة أو الرعاة ونحوهم.

وأوصت الإرشادات، بأن يكون الرمى بعد الزوال فى اليوم الحادى عشر واليوم الثانى عشر للمتعجل، واليوم الثالث عشر لغير المتعجل يعنى إذا زالت الشمس وحان أذان الظهر، ويجب أيضًا الترتيب فى رميها فيبدأ بالجمرة الأولى والتى تكون جهة مسجد الخيف يرميها بسبع حصيات متعاقبات ويرفع يده عند كل حصاة، كما يجب أن يتقدم عنها ويجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويكثر من الدعاء والتضرع ثم إذا رمى الجمرة الصغرى يتقدم للجمرة الوسطى ويرميها بسبع حصيات أيضا ثم جمرة العقبة.

كما تقول الإرشادات، "إذا أراد الحاج أن يتعجل فى منى فإنه بعد رميه للجمار أيام التشريق فى اليوم الثانى عشر، له أن يتعجل بأن يخرج من منى قبل غروب الشمس، فإذا تعجل الإنسان ورمى بعد الزوال فى اليوم الثانى عشر بعد الظهر أو بعد العصر وخرج من منى قبل غروب الشمس، يسقط عنه مبيت ورمى يوم الثالث عشر، وإذا كان يريد الحاج أن يتأخر إلى يوم الثالث عشر، فيبيت ليلة الثالث عشر ويرمى فى اليوم الثالث عشر بعد الزوال ثم تنتهى أعمال منى، كذلك أوضح فضيلة الشيخ، أن زيارة المسجد النبوى ليس لها علاقة بالحج، فلو حج الإنسان ورجع إلى بلاده دون زيارته فحجه كامل ليس به نقص.