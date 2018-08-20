10 منافذ لصرف ألبان الأطفال المدعمة خلال العيد بالوادى الجديد

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلنت الدكتورة السيدة مشرف وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادى الجديد، عن انتظام 10 منافذ لتوزيع ألبان الأطفال المدعمة على مستوى مركز المحافظة الخمسة اعتبارا من اليوم الاثنين وحتى نهاية عطلة عيد الأضحى المبارك.

وقالت مشرف فى بيان لها، أن صرف الألبان يتم يوميا اعتبارا من الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا فى تلك المنافذ التى تشمل مركز رعاية الطفل والمركز الطبى بحى الزهور فى مركز الخارجة والمركز الطبى بموط ووحدتى قريتى الراشدة والقلمون الصحيتين بمركز الداخلة ووحدة الفرافرة الصحية وقرية بئر 5 بمنطقة أبو منقار بمركز الفرافرة ووحدة قرية مرزوق بمركز بلاط ووحدة قرية بغداد ومكتب الصحة بمركز باريس.